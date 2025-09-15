CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’e sosyal medya paylaşımları üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’e yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle sabaha karşı gözaltına alınan CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa ifade verdi.
Yurtdışı yasağı uygulandı
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kılıç, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Kılıç’a yurtdışına çıkış yasağı koyarken, iki haftada bir imza verme yükümlülüğü getirdi.
Kılıç, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu. Olay, sosyal medya üzerinden yapılan siyasi paylaşımların hukuki sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.