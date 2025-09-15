Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nde İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin son 1,5 yıldır İsrail’le tüm ticari ilişkilerini durdurduğunu belirtti.

Erdoğan Katar’daki zirvede konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’ne eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve beraberindeki heyetle katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada Erdoğan, “Katar’ın her daim yanındayız. İsrail bölge için tehdit. Türkiye olarak son bir buçuk yıldır İsrail’le tüm ticari ilişkilerimizi durdurduk” ifadelerini kullandı.

“İsrail’in saldırganlığı durdurulmalı”

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“İsrail bölge için tehdit, saldırganlığı durdurulmalı. İslam aleminin Katar’a koşulsuz desteği olarak dünya kamuoyu bu zirveyi görmeli. Diplomaside İsrail’e karşı yaptırımların artırılması için yoğun çaba göstermeliyiz.”

Olağanüstü zirvenin arka planı

İsrail’in 9 Eylül’de Doha’da Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısı sonrası toplanan zirve, İİT ve Arap Birliği iş birliğiyle düzenleniyor. Daha önce 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de süren saldırılar ve bölgedeki diğer ülkelere yayılan çatışmalar nedeniyle olağanüstü zirveler yapılmıştı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül’de Doha’da Hamas heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından Katar’a “Ya Hamas liderlerini sınır dışı edersiniz ya da biz hedef alırız” sözleriyle yeni tehditte bulunmuştu.