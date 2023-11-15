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Türkiye, Mart 2024'te gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Siyasi partilerde aday adaylığı başvuruları sürerken kentleri yönetmeye talip belediye başkan aday adayları da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir'de de Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nden Buca Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Karaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Karaoğlu, ilk seçim ofisini açtı.





"BUCA HALKINA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"



"Mutlu insanlar, mutlu Buca” diyerek yola çıkan Karaoğlu'nun seçim ofisi açılışına Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Karaoğlu, "Çıktığımız yolda halka hizmet vatani bir görevdir aslında. Ben asker olarak vatanıma hizmetimi yapmıştım ama bundan sonrası benim aklıma takıldı.'Benim vatanıma yapmam gereken çok hizmet var' dedim. Onun için de bu yolda yapacağımız her şeyi halka hizmet olarak görüyorum. Halka hizmet konusunda ben şunu söylüyorum; Allah nasip ederse Buca hiç görmediği bir hizmeti görecek. Dur durak bilmeden çalışacağımız bir dönem başlıyor. Bütün emekçi arkadaşlarımızla, kadınlarımızla, gençliğimizle, örgütümüzle beraber yere bastığımızda ses getirecek, titretecek bir çalışma dönemini hedefliyoruz. Allah nasip ederse ben bu dönem Buca halkına hizmet etmek istiyorum" dedi.





"PARLAYAN BİR BUCA HEDEFLİYORUZ"



Buca ihtiyaçlarını bildiğini kaydeden Karaoğlu, "Biz Buca'nın tarihçesini biliyoruz. Buca'yı sokak sokak, mahalle mahalle biliyoruz. Buca'mızın ihtiyaçlarını biliyoruz. Belediyede çalışan arkadaşlarımız gerek idari kadrosu, gerek belediye meclisimiz gerekse de sokakta süpürge yapan arkadaşımız da dahil hizmetin en güzelini yapmak istiyor, ben biliyorum. İlk gün işçi arkadaşlarımızla bütün belediyedeki arkadaşlarımızla toplantı yapacağız. Orada onlar benim değil bizim yüzümüz olacak onlar. Sokakta en ufak çöpü alıp çöp tenekesine atan kardeşim de bizim yüzümüz olacak. Parlayan, vizyoner, üzerindeki ölü toprağını atmış bir Buca'yı hedefliyoruz. Onun için bizim görevimiz; dur durak bilmeden çalışmak" diye konuştu.



"ATATÜRK'E OLAN BORCUMUZU ÖDEMEK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU"



Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçede oyunu yükselteceğini de dile getiren Zeki Karaoğlu, "Biz bu yolda kadınlarımızı ve gençlerimizi tam bir enerjiyle alanda çalışarak yol katetmeye davet edeceğiz. Partimizin oyunu yükselteceğiz, örgütümüzü büyük bir enerjiye kavuşturacağız. Kadınların ve gençlerin duranlığını alacağız. Yani nerde ne varsa müdahale edeceğiz. Girmediğimiz mahalle, sokak kalmayacak. Muhtar arkadaşlarımızla yan yana çalışacağız. İnsanların artık partisi önemli değil. Bu makama geldikten sonra ister o parti olsun ister bu parti olsun hiç fark etmez. Bütün Buca sınırlarında yaşayanlar bizim vatandaşlarımız olacak, en güzel şekilde kucaklayacağız. Herkesle beraber çalışacağız. Bütün partilerle istişare ederek çalışacağız. Çünkü onların tabanı da bizim vatandaşımız. Sivil toplum kuruluşlarını, iş insanlarını harekete geçireceğiz. Yürüyeceğimiz yol çok uzun, meşakkatli bizim halletmemiz gerek çok büyük sorunlar var. Ama biz bunlardan korkmuyoruz; işler bizden korksun, bizim korkumuz yok. Atatürk bu ülkeyi gençliğe emanet etti onun için gençlerle beraber çalışacağız. Atatürk'ün çizdiği yolda ona olan borcumuzu ödemek bizim boynumuzun borcudur. Sizlere bizim gönül borcumuz var. Ben 55 senedir yaşadığım Buca'da 'Çok iyi çalışılıyor' denildiğini duymak istiyorum. Ben sizlerin vereceği madalyaya talibim" ifadelerini kullandı.