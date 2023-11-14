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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu(İKK) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'de hayata geçirilmek istenen Çeşme Projesi hakkında basın açıklaması yapıldı. İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşen açıklamada TMMOB’a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası’nın(ZMO) açtığı dava kapsamında İzmir 7. İdare Mahkemesi’nin, Çeşme Projesi içerisinde yer alan 4 bin 826,30 hektarlık tarım arazisinin 698,0519 hektarlık kısmında imar planı yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanımının uygun görülmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı kararını iptal ettiği açıklandı.

PROJE KAMU YARARI İÇERMİYOR

Basın açıklaması metnini okuyan TMMOB’a bağlı Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Elvin Sönmez Güler okudu. Güler, Çeşme Projesi’nin iptali için TMMOB tarafından yürütülen mücadelenin olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti. Güler, “Ziraat Mühendisleri Odamızın açtığı davada Karar veren İzmir 7. İdare Mahkemesi, ‘Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ kapsamında, yer alan 4.826,30 hektarlık tarım arazisinin 698,0519 hektarlık kısmında imar planı yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanımının uygun görülmesine ilişkin 26/04/2022 tarih ve 5334965 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı işlemini iptal etmiştir. Mücadelemiz devam edecektir. Proje kamu yararı içermemektedir” diye konuştu.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Çeşme Projesine ilişkin toplumsal mücadele çağrısı da yapan Güler, “İktidarın kentlerimize, yaşam alanlarımıza yönelik kar hırsı, rant baskısı bugünlerde tekrar dile getirilmektedir. Bizler bilimden, kamudan, doğadan yana bakan, toplum yararına mücadelesinden vazgeçmeyen meslek odaları olarak bir kez daha paylaşıyoruz. Çeşme Projesi ile ilgili olarak dün neredeysek, bugün de oradayız. Kentimizi, Yarımadayı, kamuya ait alanları ranta teslim edecek, halkın girişini engelleyecek, belli bir kesimin zenginleşmesi için önümüze konulan “turizm projesi ve kalkınma” adı altında rant projesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanabilir kentler için; yaşamın bugünü ve geleceği için, yaşamına sahip çıkan, emekten ve doğadan yana tüm kurum ve kuruluşları akıl dışı girişimlere karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Biz mücadelenin parçasıyız, herkesi burada olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"SÜREÇ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

"Söz konusu karar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yeni bir hamle bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı ise “Tarım alanlarının imara açılması izni iptal edildiğine göre projenin tarım alanları ile ilgili kısmı şu haliyle iptal olmuş görünüyor. Ancak revize yapılıp gündeme getirilirse tekrar Tarım İl Müdürlüğü’ne gelmesi gerekiyor, yani süreç yeniden başlayabilir” dedi.





