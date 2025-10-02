CHP Çeşme İlçe Başkanı Seyit Dolunay Onur Görevine Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme İlçe Örgütü’nün olağan kongresinde İlçe Başkanı seçilen Seyit Dolunay Onur, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını alarak görevine başladı.

1 Ekim Çarşamba günü kalabalık bir partili grubuyla Çeşme Adliyesi’ne gelen Onur, mazbatasını Çeşme Ağır Ceza ve Adalet Komisyonu Başkanı Emre Erdemir’den aldı. Adliye önünde toplu fotoğraf çektiren Onur ve partililer, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Kavasoğullar, "CHP bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklarına inanıyorum"

CHP Çeşme İlçe Örgütü binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, önceki dönem İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, görevi Onur’a devretti. Kavasoğullar konuşmasında, kongrenin centilmence geçtiğini vurgulayarak, “Kongrede kazanan Dolunay Onur ve yönetim kurulu üyelerinin CHP bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklarına inanıyorum. Örgütten gelen arkadaşlarımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonra da birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Onur, "Bir olalım, beraber olalım, yolun sonunda iktidar olalım"

İlçe Başkanı Onur ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Beraber yürüdük ve bu göreve geldik. Çok değerli bir partilimizle centilmence bir yarış yaptık. Yolumuz uzun, yolumuzun sonu iktidar. Bu yolda beraber yürümeye başladık ve yürümeye devam edeceğiz. İktidarı hedefliyoruz. Hepimiz örgütün tozunu yuttuk. Neyi, nerede, ne zaman yapacağımızı biliyoruz. Bu gücümüz var. Bir olalım, beraber olalım, yolun sonunda da iktidar olalım. Var olsun Cumhuriyet, var olsun Cumhuriyet Halk Partisi!” ifadelerini kullandı.

Önceki dönem İlçe Sekreteri Ayşe Kırındı da Onur’a başarılar dileyerek, “Dolunay’ı eskiden beri tanırım, başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Partimizin öz evladı. Cumhuriyet Halk Partisi bir mücadele yeridir, biz de her zaman bu mücadelenin yanında olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Kavasoğullar ve Onur, birbirlerine çiçek vererek başarı dileklerinde bulundu.