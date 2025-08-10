

9 Ağustos Cumartesi günü CHP Çeşme Kadın Kolları, Çakabey Kültür Merkezi’nde "Kadınlar Özgür’ce Konuşuyor" temasıyla genişletilmiş toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan ev sahipliği yaptı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şerife Delice, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler toplantıda yer aldı.

Kadınların siyasetteki temsili güçlendi

Derya Atalan açılış konuşmasında kadınların siyasette daha görünür olması gerektiğini belirtti. Kadın emeğinin görünür kılınması ve kadın dayanışmasının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Atalan, CHP’nin kadın siyasetine verdiği önemi ve kadınların partinin omurgasını oluşturduğunu dile getirdi.

Belediye başkanı kadınların rolünü vurguladı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kadınların siyasette aktif ve güçlü rolünü önemsediğini belirtti. Denizli, iktidara yürüyüşte kadınların rolünün çok büyük olduğunu söyledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yapılan farkındalık projelerine de değindi.

Kadın kolları başkanı toplumda kadın dayanışmasını büyütüyor

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, toplumsal sorunlara dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme ve koruma yasalarının uygulanmamasına tepki gösterdi. Kadınların örgütlü mücadelesinin devam edeceğini ve dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan yardımcısı umutlu ve kararlı konuştu

Şerife Delice, CHP’nin kadınlarının cesur ve güler yüzlü olduğunu belirtti. Seçimlere hazır şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Çeşme’de kadın örgütlenmesini övdü ve başarıya ulaşacaklarını vurguladı.

İlçe başkanı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı

CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, partinin zor zamanlarda yanında olduklarını, haksızlıklara karşı durduklarını belirtti. Tutuklu belediye başkanları ve partililere destek verdi. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Kadınlar yerel ve genel sorunları paylaştı

Toplantıya katılan kadınlar, kadın hakları, demokrasi, sosyal hizmetler ve yerel yönetimler alanında daha etkin projeler talep etti. Görüş ve öneriler paylaşıldı.

CHP Kadın Kolları dayanışmasını büyütüyor

Toplantı, CHP Çeşme Kadın Kolları'nın örgütlenme ve mücadele kararlılığını ortaya koydu. Kadınların siyasette ve toplumun her alanında güçlenmesi için çalışmalarına devam edecekleri belirtildi.

CHP Çeşme Kadın Kolları’nın toplantısı, kadın hakları, demokrasi, eşitlik ve adalet mücadelesinin yüksek sesle dile getirildiği, dayanışma ve birlik mesajlarının öne çıktığı bir etkinlik olarak gerçekleşti. Yerel ve il düzeyindeki partililer, Türkiye’nin aydınlık yarınları için kadınların gücüne güvendiklerini açıkladı.