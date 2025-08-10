CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde devam eden hububat hasadına katıldı. Gürer, üretici Yılmaz Ateş ve ailesiyle tarlada bir araya gelerek çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorlukları yerinde dinledi.

Gürer, "Buğday, arpa, çavdar hasadı sürüyor ancak üretici yine zarar etti. TMO’nun açıkladığı alım fiyatlarının altında kalan üretici, ürününü tüccara düşük fiyattan vermek zorunda kaldı" dedi.

“Hep biçere çalıştık, geriye bir şey kalmadı”

Çiftçi Yılmaz Ateş, bu yıl hem buğday hem çavdardan beklediği geliri elde edemediğini belirtti. 15 bin liralık masrafla elde ettikleri ürünün, satılması halinde bile maliyeti karşılamadığını ifade eden Ateş, “Mazot, gübre, ilaç… Her şey pahalı. Ürünümüz değer etmiyor. Hep biçere çalıştık, cebimize bir şey kalmadı” dedi.

“Çocuğum pazarda bir şey istemesin diye götürmüyorum”

Ailenin genç bireyleri de yaşadıkları sıkıntıyı paylaştı. Kızı Nazlı Ceylan, “1 liranın hesabını yapıyoruz. Pazara çocuğumu götürmüyorum, bir şey isterse alamayacağım diye” ifadelerini kullandı.

Anne Güler Ateş ise “İlaca, mazota, biçere para veriyoruz, elimizde hiçbir şey kalmıyor. Giydiğimiz kıyafet bile belli” sözleriyle yaşadıkları zorluğu özetledi.

Süt üreticisi zararına satış yapıyor

Çiftçilikle birlikte hayvancılık da yapan Yılmaz Ateş, “Yem 700 lira, süt 14 liraya satılıyor. Devlet 18,35 lira açıklasa da bizden 14 liraya alıyorlar. 8 aydır süt desteği alamadık” dedi.

Ateş, hayvancılığı sürdürebilmenin tek yolunun kendi tarlasında üretim yapmaktan geçtiğini belirtti. Saman ve balya fiyatlarının da hızla yükseldiğini ekledi.

“61 yaşındayım, sıfır ayakkabı giymedim”

Yılmaz Ateş, "Masraflarımızı saymaktan yorulduk. 61 yaşındayım, ayağıma sıfır ayakkabı giymedim, oğlumun gönderdiğini giyiyorum" diyerek içinde bulundukları durumu çarpıcı sözlerle anlattı.

Gürer: “Çiftçi batıyor, faizler silinmeli”

CHP’li Gürer, tarımda büyük bir çıkmaz yaşandığını belirterek, “Bugün gezdiğimiz tüm köylerde üretici zarar ettiğini söylüyor. Girdi maliyetleri arttı ama gelir aynı kaldı. Banka kredi kartlarının ötelenmesi, faizlerin silinmesi şart. Bu gidişle üretim sürdürülemez hale geliyor” dedi.