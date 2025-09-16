Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ilçe kongreleri süreci hızlanırken gözler kritik ilçelerden Çiğli’ye çevrildi. CHP Çiğli kongresi öncesi mavi listede yaşanan adaylık tartışmaları ve “vefa” söylemleri, kulislerde tansiyonu yükseltti.

Mavi liste içindeki çatlaklar

Mavi listenin disiplin kurulu üyesi Erdal Taner’in adaylık için imza toplamaya başlaması, kulislerde yeni bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Taner’in, “Kimseyle hareket etmem, bana ‘çekil’ denilse de çekilmem” sözleri, listenin bütünlüğü konusunda soru işaretleri yarattı.

Vefa tartışması ve mevcut başkan

Mevcut ilçe başkanı Erkan Akar yeniden adaylığını açıkladı. Kulislerde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın, “vefa” gerekçesiyle Akar’a destek verebileceği konuşuluyor. Ancak bu durum, parti içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Muhalif blok aday arayışında

Kongreye hazırlıksız yakalanmak istemeyen muhalif grup, bugün yapacağı toplantı sonrası adayını açıklamayı planlıyor. Kulislerde öne çıkan isimler arasında eski belediye başkan vekili Vezir Arslan ve mevcut ilçe yöneticisi Yaşar Sert bulunuyor.

Arslan cephesinde veto iddiaları

CHP Meclis Üyesi Niyazi Arslan’a yakınlığıyla bilinen eski Gençlik Kolu Başkanı Baransel Güler ve eski meclis üyesi Meltem Ergün’ün adaylıklarının parti kulislerinde veto edildiği öne sürülüyor. Bu gelişme, Arslan-Yıldız dengesinde yeni bir gerilimin işareti olarak yorumlanıyor.

Kongre sürecinin önemi

Çiğli’de yaşanacak kongre yarışı sadece ilçe başkanlığı için değil, aynı zamanda İzmir il kongresi öncesinde dengeler açısından da önem taşıyor. Çiğli gibi kritik bir ilçedeki sonuç, il yönetiminin şekillenmesinde belirleyici rol oynayabilir.