Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Topgül, özellikle HIPEC ve PIPAC adı verilen iki güncel uygulamanın, uygun hastalarda yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak açısından önemli kazanımlar sağladığını açıkladı.

Peritonun karın boşluğundaki organları saran ince bir zar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Topgül, bazı kanser türlerinde tümör hücrelerinin bu zara yerleşerek metastaz oluşturabildiğini belirtti. “Periton metastazı en sık kolon, mide ve yumurtalık kanserlerinde görülür. Bunun yanında apendiks, pankreas, safra yolları ve meme kanserlerinde de karşımıza çıkabilir” dedi.

Geçmiş yıllarda periton metastazı gelişen hastaların tedavisinde yalnızca sistemik kemoterapi veya palyatif cerrahi seçeneklerinin bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Topgül, bu nedenle hastaların yaşam süresinin çoğu zaman 6 ayın üzerine çıkmadığını ifade etti. Ancak günümüzde HIPEC ve PIPAC gibi yöntemlerle bu tablonun değiştiğini belirtti.

HIPEC’in (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi) tümörlerin cerrahi olarak temizlenmesinden sonra karın boşluğuna 42–43 dereceye kadar ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının verilmesiyle uygulandığını aktaran Prof. Dr. Topgül, “Isı, kanser hücrelerini kemoterapiye karşı daha duyarlı hale getiriyor. İlaç doğrudan etki bölgesine verildiği için yan etkiler daha az, etkinlik ise daha yüksektir. Özellikle kolon ve over kanseri hastalarında 5 yıllık sağkalım oranları yüzde 30–40 seviyelerine kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

PIPAC’ın (Basınçlı Aerosol Kemoterapisi) ise daha yeni bir teknik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Topgül, bu yöntemin laparoskopik olarak uygulandığını ve kemoterapi ilaçlarının sis formunda basınçlı şekilde karın boşluğuna püskürtüldüğünü ifade etti. “PIPAC daha az invaziv bir yöntemdir, tekrarlanabilir ve cerrahi şansı olmayan ileri evre hastalarda bile hastalığın kontrol altına alınmasına katkı sağlar. Ayrıca karın içi sıvı birikimini de önemli ölçüde engelleyebilir” dedi.

“Her hasta için multidisipliner değerlendirme gerekiyor”

Prof. Dr. Topgül, her hastanın tedavi sürecinin kanser türüne, evresine ve genel sağlık durumuna göre farklılık gösterdiğini belirterek, “Over kanserinde yaşam süresini anlamlı şekilde uzatırken, mide kanserinde yaşam kalitesinde ciddi iyileşme sağlanabiliyor. Ancak bu uygulamalar mutlaka deneyimli merkezlerde, multidisipliner ekiplerin iş birliğiyle gerçekleştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda kanser tedavisinde umut verici gelişmeler yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Topgül, HIPEC ve PIPAC’ın periton metastazı için önemli seçenekler sunduğunu vurguladı.