Borsa İstanbul, güne pozitif bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana yükseldi. Gün içinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik davanın reddedilmesi sonrası yükseliş hız kazandı.

Kararın ardından endekste alımlar güçlendi, BIST 100 yüzde 4’ün, bankacılık endeksi ise yüzde 7’nin üzerine çıktı. Endeks yeniden 11 bin puanın üzerine çıkarak haftanın en yüksek seviyelerini test etti.

Sektör bazında bankalar öne çıktı

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 artış gösterdi. Sektör endeksleri içinde en fazla kazandıran bankacılık olurken, orman, kağıt, basım endeksi yüzde 0,02 gerileyerek tek düşen sektör olarak kayıtlara geçti.

Analistler, kurultay davası kararının ardından siyasi belirsizlik algısının azalmasının piyasada iyimserliği artırdığını belirtiyor.

TCMB kararı sonrası dengelenme sinyali

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekti.

Bu kararın piyasalar tarafından “beklentilere paralel” olarak karşılandığını belirten analistler, Borsa İstanbul’da sert satış baskısının yaşanmadığını, aksine yönün yeniden yukarı döndüğünü ifade ediyor.

Rekor rezerv, düşen KKM

TCMB verilerine göre, 17 Ekim haftasında toplam rezervler 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı dönemde Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Ayrıca, TCMB ihracatçı firmalara kullandırılan reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL’den 4,5 milyar TL’ye yükseltti. Yeni düzenleme 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik, küresel risk iştahını artırırken, piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puan seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puan seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını belirtiyor.