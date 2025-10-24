Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, USKD Ekim toplantısında Efes Tarlası Yaşam Köyü üzerinden kadın odaklı sürdürülebilir kalkınma projelerini anlattı. Proje, Green Destinations “En İyi 100 Hikaye” listesinde yer alarak Türkiye’nin gururu oldu.

Başkan Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üretim vizyonuna ve Cumhuriyet değerlerine dayandığını vurguladı. Projede kadın emeğini güçlendiren kooperatifler, çevre dostu tarım uygulamaları, sürdürülebilir turizm ve kültürel mirasın korunması ön plana çıkıyor.

USKD Başkanı Ayla Alkan, projeyi Türkiye için gurur kaynağı olarak nitelendirdi. Alkan, “ Efes Tarlası Yaşam Köyü; doğaya saygı, yerel kalkınma ve kadının emeğini bir araya getiren örnek bir model oldu” dedi.

Başkan Sengel, dernek üyelerine Tohum Merkezi, Toprak Okulu ve plantasyon alanları ile Üretici Pazarı gibi alanları anlattı. Projenin temel amacı, kadın ve genç üreticilerin kendi ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmasını sağlamak.

Sengel, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak gördüklerini belirtti:

“Yapılan işin devam etmesi, gelişmesi ve döngüsel olarak yaşamaya devam etmesi sürdürülebilirliğin asıl tanımıdır.”

Başkan Sengel, kadın odaklı bütçe ve projelerin toplumun tüm kesimlerine dokunduğunu ifade etti:

“Kadın güçlüyse, bağımsızsa attığı her adım sağlamdır. USKD’nin kadın odaklı projeleri çok kıymetli; elinden tuttuğumuz her kadın ve genç asıl ödüldür.”