Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Örgütü’nün mahalle delegeleri seçimleri, Efeler Belediyesi’ne bağlı Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda bugün başladı. Seçimlere milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili yoğun ilgi gösterdi.

CHP Efeler İlçe Başkanı İsmet Bozkurt, seçimlerin büyük bir coşku içinde sürdüğünü belirterek, “Delege seçimlerimiz gerçekten şölen havasında geçiyor. Bu hem bizi hem de seçmenimizi mutlu ediyor. 15 Ağustos’ta göreve geldik ve o günden bu yana dolu dolu bir süreç yaşıyoruz. Partili üyelerimizin yanı sıra yeni katılan arkadaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri çok memnun etti. Adeta yorgunluğumuzu onlarla attık” dedi.

Bozkurt, göreve geldikten kısa süre sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın ziyaretine odaklandıklarını hatırlatarak, “Delege seçimlerinde uzlaşı kültürüyle, kavgasız, gürültüsüz bir süreç yürütüyoruz. Ortak akılla, parti ilkelerine bağlı, hizmet edecek isimlerden delegelerimizi belirliyoruz. Pazar günü başlayan seçimlerimiz Cumartesi günü tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

İlçe kongresi sürecine de değinen Bozkurt, “Kaç aday çıkacağını bilmiyoruz ancak kongremizi de sağlıkla ve huzurla yapıp, vatandaşın beklentilerine hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.