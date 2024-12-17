CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 5 Aralık 2024 tarihinde görevden alınan Suat Yılmaz başkanlığındaki Foça İlçe Yönetimi yerine 5 kişilik geçici kurul görevlendirildi. Kurulun temel görevi, parti çalışmalarını sürdürmek ve ilçe örgütünü olağanüstü kongre sürecine taşımak olarak açıklandı.

Görevden alındı

Yaklaşık 9 ay önce atanarak göreve gelen Suat Yılmaz yönetimindeki CHP Foça İlçe Yönetimi, saha çalışmalarında yetersiz performans gerekçesiyle görevden alındı. İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni bir ilçe yönetiminin belirlenmesi için olağanüstü kongrenin en kısa sürede gerçekleştirileceği bildirildi.

MYK kararı ile görevlendirilen geçici kurul

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) onayıyla atanan geçici kurul, görev yazıları İzmir İl Başkan Yardımcıları Adnan Atabay ve Kemal Aygül tarafından ilgililere tebliğ edildi.

Atanan 5 kişilik geçici kurul şu isimlerden oluşuyor:

Ayla Aksoy (Başkan)

Aysel Anaç

Ali Altunbahar

Raşit Dirim

Mevlüt Işık

Geçici kurulun, parti faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra 1 ay içinde olağanüstü kongre düzenlemesi bekleniyor.