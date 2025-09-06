Sahil Güvenlik Komutanlığı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Motor arızası yaşandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
17 göçmen kurtarıldı
Ekipler, bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bir şekilde karaya çıkardı.
1 şüpheli gözaltında
Göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.