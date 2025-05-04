CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cenazeden ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin, daha sonradan öğrendiğim yaptığı bir saldırı, bir saldırı girişimiyle, bir saldırıyla muhatap olduk. Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını bildirdiler. Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir" dedi.

Yumrukla sindiremezsiniz



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Özel, ziyaret sonrası basın açıklamasında bulundu. Partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde konuşan Özel, "Cenazeden ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin, daha sonradan öğrendiğim yaptığı bir saldırı, bir saldırı girişimiyle, bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, teker teker kimi saysam, kim araması gerekiyorsa partimizden herkes, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını bildirdiler. Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki gün, bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını sindirme günü değildir. Hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz birbirimizin kolundayız, omuzundayız, yanı başındayız" dedi.

Helallik almaya geldim

Özel, "Sadece kendimize değil, iradesine kayyım atanan tüm belediye başkanları için, geçmişte siyaset dışında hiçbir şey yapmadığı halde sırf rahatsızlık oluşturduğu hesapları bozduğu, risk olarak görüldüğü için içeride tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için bir özgürlük, Türkiye için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki, biz korkmuyoruz. Ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik, hatta, 'Darp raporu almaya gidelim' dediler. Hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi yaptık, camiye gittik, mezarlığa gittik, görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik. Çünkü dediler ki, 'Çok sayıda partilimiz, kardeşimiz endişe etti, il başkanlığının önünde toplandı' Sizinle vedalaşmaya geldim. Sizden helallik almaya geldim" dedi.



Mitinglerine bütün vilayetlerde devam edeceğini açıklayan Özel, "Haftaya Cumartesi daha önce planladığımız gibi Van’da olacağız. Nasıl Esenyurt’un iradesine kayyum atandıysa, nasıl Şişli’nin iradesine kayyum atandıysa, buna nasıl karşı çıktıysak, Van’ın iradesine ilk başta mazbata oyununa karşı çıkmıştık. Şimdi kayyuma karşı çıkıyoruz. Van’dan Türkiye’nin daha önce çok farklı illerinde yaptığımız mitinglerinden birini yapacağız. Daha sonra da 19 Mayıs’ta İzmir’de olacağız" şeklinde konuştu.