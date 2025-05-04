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Zanlı ise yakalandıktan sonra tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çarpma sonucu yaralanan polis memuru R.B., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, polisin hayati tehlikesi olmadığı, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan cip sürücüsü, Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde aracının kontrolünü kaybederek yolun sağındaki tarlaya takla attı. Kaza yerini de terk eden sürücü, yaklaşık 5 saatlik arama çalışmasının ardından Çanakkale otoyolu altındaki menfezde jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahievren Mahallesi’nde D-110 karayolu üzerinde uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 61 AEK 606 plakalı cipe ‘dur’ ikazında bulundu. İkaza uymayan sürücü, polis memuru R.B.’ye çarpıp kaçtı.

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