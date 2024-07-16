CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda, güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleriyle önemli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da gerçekleşen buluşmada, iş dünyasının temsilcileri ve siyasilerin görüşleri üzerine derinlemesine bir sohbet yapıldı. Toplantı, iş dünyasının mevcut sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, özellikle Türkiye'nin ekonomik durumu, sanayi ve iş dünyasında yaşanan gelişmeler üzerinde duruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iş dünyasının karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların aşılması için gerekli adımları tartışırken, BAKSİFED Yönetim Kurulu üyeleri de sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi verdi. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye'nin mevcut siyasi ortamının iş dünyası üzerindeki etkileri de ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, iş dünyasının ülkenin ekonomik gelişiminde kritik bir rol oynadığını belirtti. Özel, "BAKSİFED Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığımız bu toplantı, iş dünyasının ve sanayicilerin yaşadığı sorunları daha iyi anlamamız açısından çok kıymetliydi. Hem genel ekonomik durumu hem de sektör bazında yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldık. İş dünyasıyla sürekli iletişimde olarak, daha verimli ve çözüm odaklı politikalar geliştireceğiz" dedi.

BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanlığı toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür görüşmelerin iş dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı. “CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığımız bu toplantı, sektörlerimizde yaşadığımız güncel sorunları ve taleplerimizi doğrudan yetkili mercilere iletme fırsatı sundu. Bu tür diyalogların devamı, ülke ekonomisinin ve sanayi sektörünün daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.