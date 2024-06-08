Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'e gelerek çeşitli programlara katıldı. İzmir ziyareti, partinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti ve duygusal bir görüşmeyle başladı.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Özel, İzmir'deki ilk durağı olan CHP İzmir İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Murat Bakan da hazır bulundu. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimiyle bir araya gelen Özel, toplantının basına kapalı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Engelli atamaları da konuşuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanlığı önünde engelli atamaları konusunda bir engelli vatandaş ile duygusal bir görüşme gerçekleştirdi. Engelli öğretmenin, yaşadığı sıkıntıları gözyaşları içinde paylaştığı görüşme, Özel'in duyarlı tavrıyla dikkat çekti.

İzmir Programları

İzmir ziyareti kapsamında, Özgür Özel'in hafta sonunu İzmir'de geçireceği ve çeşitli programlara katılacağı belirtiliyor. Bu programlar arasında İzmir'deki parti teşkilatlarıyla yapılan toplantılar ve çeşitli ziyaretler yer alıyor.