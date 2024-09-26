Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için bulunduğu New York’ta, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi’ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Türkevi’nde yetkililerle Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını, ayrıca New York’taki Türk toplumu ve Türkiye’nin dış politikası üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

CHP lideri, BM haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak, "Kendisine CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik. Türkiye’de siyaset tansiyonu ve tartışmaları ile en sert şekilde devam edebilir. Ama şu an Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir." dedi.

"ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır"

New York'ta üç gündür devam eden programı boyunca en fazla Filistin konusu üzerinde durduklarını belirten Özel, ABD'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye sahip çıkmamasını da üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Özel, "Biz vatandaşımıza, evladımıza sahip çıktık. ABD gücünü dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkmasından alır. Ancak ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır." ifadelerini kullandı.