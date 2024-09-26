Geçen sezon Play-Off kabusunu geride bırakan Karşıyaka, bu sezona iddialı bir başlangıç yaptı. TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Özellikle son iki maçında elde ettiği galibiyetler, şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

İlk haftalar ve performans analizi

Karşıyaka, ligin ilk haftasında Kırşehir FSK ile evinde berabere kalmıştı. Ancak ikinci haftada Bulvarspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta ise 23 Elazığ FK’yı iç sahada 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Defans hattındaki stabilite

Akçay’ın, ligin ilk 3 haftasında defans hattında değişiklik yapmamış olması dikkat çekti. Kalede tecrübeli Hakan Canbazoğlu, sağ bekte Cenk Ahmet Alkılıç, stoperlerde Abdülkadir Öksüz ve İsmail ile sol bekte altyapıdan yetişen Ferdi görev aldı. Bu istikrar, Karşıyaka’nın kalesini gole kapatma başarısını artırdı.

Kadro tercihindeki zorluklar

Namağlup unvanıyla yoluna devam eden Karşıyaka'da, kadro tercihi konusunda teknik direktör Akçay’ı düşündüren bir durum var. Ligin ilk iki maçında aynı 11’le mücadele eden ekip, 23 Elazığ FK maçında orta sahada yalnızca Mert Torlak’ın yerine Erdal'ı oynatarak tek bir değişiklik yaptı. Takıma yeni katılan oyuncuların performansları, Akçay’ın bu hafta nasıl bir kadro sahaya süreceği konusunda belirsizlik oluşturuyor.

Sürpriz golcü: Bedran Ekin

Karşıyaka’nın bu sezonki sürpriz transferlerinden biri olan 22 yaşındaki Bedran Ekin, Elazığ FK karşısında sonradan oyuna girerek galibiyeti garantileyen golü kaydetti. Sezon öncesi Tire FK ile yapılan hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Ekin, Karşıyaka’nın şampiyonluk yolundaki en önemli parçalardan biri haline geldi. Özellikle Bulvarspor ve Elazığ maçlarındaki etkileyici performansı, takımın genç yıldızının geleceği hakkında umut veriyor.