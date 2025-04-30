Balçova Belediye Meclisi CHP Grubu, İnciraltı bölgesinin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının onaylanmasının ardından Başkan Onur Yiğit’in yaptığı teşekkür konuşmasına yönelik eleştirileri gündeme alarak kamuoyuna açıklamada bulundu.

Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen açıklamaya CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, ilçe yöneticileri, parti üyeleri ve Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Yönetimi de katıldı.

CHP Grup Sözcüsü Korcan Uçman tarafından okunan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

Kıymetli Balçovalı ve İzmirli hemşerilerimiz, bildiğiniz gibi ilçemizde yarım asırdır çözüm bekleyen İnciraltı bölgesinin imar planıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2 gün önce 1/100.000 bin ölçekli planları onaylamasının ardından, sorunun çözümü için yaklaşık bir yıllık görev sürecinde canla, başla çalışan, defalarca Ankara’ya giderek hak sahipleri için mücadele veren belediye Başkanımız Onur Yiğit’in, sürece katkı koyanlara teşekkür etmesi sebebiyle parti suçu işlediği iddia edildi. Balçova Belediye Meclisi CHP Grubu olarak TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun yaptığı bu açıklamayı kınıyoruz. Bir ilçenin dinamiklerini, uzun yıllardır yaşanan bir sorunun yarattığı mağduriyeti bilmeyenleri, daha özenli açıklama yapmaya davet ediyor, belediye başkanımızın sahipsiz olmadığının bilinmesini istiyoruz.

Onaylanan imar planının içeriğini bilmeden ve kamusal yararını araştırmadan yapılan açıklamayı, yargısız infaz olarak görmekteyiz. Belediye Başkanımız Onur Yiğit, belediyemizin teknik bürokratlarıyla birlikte onaylanan imar planının her aşamasında bulunmuş, daha çok yeşil alan oluşturulması, kamu yararı gözetilmesi için mücadele vermiştir. Şu konuda herkesin gönlünün rahat olmasını istiyoruz. Başkanımız Onur Yiğit, 18 yaşından bu yana parti içerisinde her kademede görev yapmış, parti kültürünü iyi bilen, terbiyesini alan ve tüzüğünden haberdar olan birisidir. Yani neyin parti suçu olduğunu, neyin olmadığını bilecek durumdadır. Israrla belirtmek istiyoruz ki, belediye başkanımız sadece kamu yararını savunmakta ve ilçe halkının beklediği sorunların çözümü için mücadele etmektedir.

Şu anda toprağındaki tuzlanma nedeniyle tarım yapılamayan, yeterli alt yapısı bulunmayan İnciraltı ile ilgili önümüzde iki yol var. Ya bu şekilde plansız halde kalacak, ya da İzmir’imizin doğru ve sağlıklı planlanmış, yeşil dokusu ve yaşam alanlarıyla örnek oluşturacak bir bölgesi haline gelecek. Bizler, CHP Grubu olarak kentin tüm paydaşlarından, bir değerlendirme yapmadan önce onaylanan planı incelemelerini, bölgede yarım asırdan fazladır tapulu arazilerine çözüm bulunmasını bekleyen hak sahiplerine kulak vermelerini rica ediyoruz.

Saygılarımızla…

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ CHP GRUBU