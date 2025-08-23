CHP İzmir İl Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda, her hafta farklı bir ilçe örgütü, tutuklu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun serbest bırakılması için Buca Kırıklar Cezaevi önünde basın açıklaması düzenliyor. Eylemlerin ikinci gününde Güzelbahçe İlçe Örgütü cezaevi önünde toplandı. Açıklamada, üzerinde “Mert dayanır namert kaçar” yazısının bulunduğu Aslanoğlu’nun fotoğrafları taşındı.

Basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Haydar Göktepe, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Keramettin Yüksel ile ilçe yöneticileri katıldı.

“Aslında hepimiz biliyoruz neden içerideler”

Burada konuşan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, tutuklamaların siyasi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe örgütü olarak bugün İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’na özgürlük talebimizi dile getirmek için buradayız. Bu tutuklamaların hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu herkes biliyor. İl başkanımız, önceki dönem belediye başkanımız, hatta cumhurbaşkanı adayımız niçin içeride? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor. Bundan korkuyorlar. Biz, emeğin, adaletin ve halkın yanında olanlar olarak ilk seçimlerde iktidar olacağız. İstiyoruz ki o gün geldiğinde il başkanımız da, belediye başkanlarımız da yanımızda olsun.”

Seyrek, eylül ayında görülecek davaya dikkat çekerek, “Yargıçlar ve hâkimler sürekli yer değiştiriyor. Çünkü onlar da biliyor ki arkadaşlarımız suçsuz. Daha önce serbest bırakılanlar oldu, yine olacak. Yargının bağımsız olduğunu söyleyenlere soruyoruz: O halde neden sürekli hâkimler değişiyor? Bağımsız olan tek şey bizim Atatürk ve Cumhuriyet sevgimizdir. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

CHP’nin aldığı karar gereği, Aslanoğlu özgürlüğüne kavuşana dek her hafta farklı ilçe örgütleri cezaevi önünde eylemlerini sürdürecek.