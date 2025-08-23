İzmir Konak’ta polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın adresine düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucular ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Operasyon sonrası gözaltına alınan T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı NARKOALAN ekipleri, 33 yaşındaki T.G.’nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı ile şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucular ve Silah Ele Geçirildi

Ekipler, yapılan aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş 9 parça toplam 9,74 gram metamfetamin, 4 parça halinde 110 gram metamfetamin, 21 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ayrıca adreste bir ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve bir hassas terazi de bulundu.

T.G. Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, operasyonun uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.