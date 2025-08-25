Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetleri, saha çalışmalarına Eskişehir’de başladı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Parti Meclisi üyeleri Berkay Gezgin ve Burcu Mazıcıoğlu ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır’dan oluşan heyet, iki gün sürecek çalışmalar kapsamında kentteki mahalleleri, esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Heyet ayrıca sivil toplum örgütleri ve odalarla görüşmeler yaptı.

Belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptı

Saha çalışmaları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin ziyaretiyle başladı. CHP heyeti, daha sonra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamlarında ziyaret ederek kentte yapılacak çalışmaları ve gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Sevda Erdan Kılıç, vatandaşların sorunlarını dinledi

Basın toplantısında konuşan CHP İzmir Milletvekili Kılıç, Eskişehirlilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini raporlayarak Genel Merkez’e sunacaklarını belirtti. Kılıç, geçtiğimiz ay yaşanan büyük orman yangınında hayatını kaybeden 10 orman emekçisini anarak, ihmallerin ve liyakatsiz atamaların ölümlere yol açtığını vurguladı.

Yerel yönetimler devlet boşluğunu doldurdu

Kılıç, CHP’li belediyelerin Türkiye’de devletin boş bıraktığı alanları doldurduğunu ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışı ile kadın odaklı politikalar, sivil katılım, atık yönetimi, raylı sistemler, emeklinin çayı, öğrencinin yurdu, çocuğun kreşi, kadının emeği ve yoksulun sofrası gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Barınma sorunu üniversite kentinde gündemde

Eskişehir’de yaklaşık 100 bin yeni öğrencinin geleceğini belirten Kılıç, kentteki yurt kapasitesinin 16 bin olduğunu söyledi. Öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve ücretsiz barınma hakkına erişmesini sağlamak için devletin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

CHP’nin mesajı: Aydınlık kazanacak

Kılıç, CHP’nin demokrasi, özgürlük ve halkın aydınlığı için sahada çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. “İktidarın karanlığı CHP’nin aydınlığına yenilecek, despotluk adaletle son bulacak” dedi.