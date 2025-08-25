İYİ Parti, yeni dönemin yol haritasını belirleyecek olan 4. Olağan Kurultay sürecine hazırlanıyor. Parti’den yapılan açıklamaya göre, kurultay takvimi 27 Ağustos’ta mahalle delege seçimleriyle başlayacak.

İlçe kongrelerinin 30 Eylül’de tamamlanması planlanırken, il kongreleri ise 16 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sürecin ardından İYİ Parti, olağan kurultayını toplayarak yönetim organlarını yenileyecek.

Parti yetkilileri, kurultay sürecinin demokratik işleyişin bir gereği olduğunu vurgularken, İYİ Parti’nin yeni döneme güçlü ve yenilenmiş bir kadro ile gireceğinin altını çizdi.