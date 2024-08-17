Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir milletvekillerinden oluşan heyet, İzmir'deki büyük yangından etkilenen Karşıyaka bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla, Ankara’da TBMM olağanüstü toplantısında bulunan İzmir milletvekillerinin hızla İzmir’e gitmeleri sağlandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın koordinasyonunda oluşan heyet, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Deniz Yücel: "İzmir’in yanındayız, yaraları birlikte saracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, yangınla mücadele eden ekiplerin çalışmalarına teşekkür ederken, "İzmir'imizin yaşadığı bu felaket nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Yangının etkilediği 12 bölgedeki incelemelerimizde vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İzmir'in yeşil dokusu ciddi şekilde zarar gördü, ama en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır" dedi. Yücel, yangından etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda CHP olarak destek olacaklarını belirtti.

Murat Bakan: "Saha çalışmalarını destekliyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Tüm milletvekillerimizle birlikte sahadayız ve yangının kontrol altına alınması için büyük bir çaba gösteriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda, itfaiye araçları ve diğer destek ekipleri sahada. Eksiklikler olabilir, ancak önceliğimiz yangının tamamen söndürülmesidir" ifadelerini kullandı. Bakan, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olmak üzere tüm belediye başkanlarına ve İzmir Valisi'ne teşekkür etti ve gelecekteki eksikliklerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.