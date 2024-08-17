Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Kristal Ayaklar Ödül Töreni", 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da CerModern'de gerçekleştirilecek. Gazeteci Hande Fırat’ın öncülüğünde organize edilen etkinlik, 2023-2024 sezonunda 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin desteklenmesi ve kadın futbolunun görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Törende verilecek ödüller neler?

Törende, "Yılın Futbolcusu", "Yılın Umut Vaat Eden Genç Futbolcusu", "Yılın Orta Saha Oyuncusu", "Yılın Gol Kraliçesi", "Yılın Fair Play Ödülü", "Yılın Takımı", "Yılın Gazetecisi Yorumcusu/Yazarı", "Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü", "Yılın Kalecisi", "Yılın Defans Oyuncusu", "Yılın Teknik Direktörü", "Yılın Alt Yapı Kulübü", "Yılın Kadın Hakemi", "Yılın Yöneticisi" ve "Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı/Sponsoru" gibi kategorilerde ödüller verilecek.

Gecenin onur konuklarından biri, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı’nın teknik direktörü ve oyuncusu Cemile Timur olacak. Ayrıca, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları da törene katılacak.

"Kızlarımız ilham veriyor"

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kız çocuklarının spora kazandırılmasının önemini vurgulayarak, “Kızlarımız, kendilerine örnek olabilecek birçok genç kıza ilham veriyor. Aldıkları ödüllerle gurur duyuyoruz” dedi.

"Aileme destek sağlıyorum"

Ağrı Spor Kulübü’nden ödüle aday gösterilen Güven Bulut, spor ve aile desteği hakkında, “Yazları köyde aileme destek oluyorum, kışın ise merkeze gelip antrenmanlara katılıyorum. Aileme elimden gelen desteği sağlıyorum” şeklinde konuştu.

"Babam her zaman yanımdaydı"

Spor lisesinde okuyan Reyhan Kahraman ise ailesinin desteğinin önemini belirterek, “Babam her zaman yanımda oldu ve bana destek verdi” ifadelerini kullandı.

Hakkarigücü’nün başarı öyküsü

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı’nın teknik direktörü ve oyuncusu Cemile Timur, “Nisan 2008’de kadın futbol takımı kurmaya karar verdim. Kız çocuklarının ilgiye ve sahiplenmeye ihtiyacı vardı. Yola çıkarken pek çok riskle karşılaştım ama önemli olan kız çocuklarına umut vermekti” dedi.

Hakkarigücü kadrosundan Hasret Tunç, “Ailem ve hocalarım destekledikleri için öz güvenimi kazandım. İyi yerlere gelebilirim,” derken, babası Salih Tunç, “Hocalarımıza güvendik, onlar temiz yürekli insanlardır” değerlendirmesinde bulundu.

Kız çocuklarının futbol yolculuğundaki zorlukları

Futbolcu Hatice Yaşar, toplumsal algılarla mücadele ettiklerini belirterek, “İlk başta insanların bakış açıları çok farklıydı. Bu algıları kırmak için elimizden geleni yaptık” dedi.

Özlem Akkaya ise ailesinin başlangıçta karşı çıktığını ancak Cemile hocanın aileyle konuşarak ikna ettiğini belirtti.