CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukası sırasında sosyal medyadan tepki paylaşan 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 14 kişi ifadeye çağrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukasında sosyal medya soruşturması

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Seyrantepe’deki binası, dün akşam saat 18.00 sıralarında yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından abluka altına alındı. Aynı dakikalarda İstanbul Valiliği, abluka bölgesi başta olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yasağı ilan etti.

Sosyal medya paylaşımlarına gözaltı

O anlarda sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada ifadeleri alınan 14 kişiden 9’unun gözaltına alındığı, işlemlerin ardından savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.