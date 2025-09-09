AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, 2026–2027 akademik yılı için başvuruları açtı. Son başvuru tarihi 4 Kasım olarak duyuruldu.

Jean Monnet Burs Programı 2026–2027 başvuruları açıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, 2026–2027 akademik yılı için başvuru sürecini başlattı.

Bu yıl 35. kuruluş yılını kutlayan program kapsamında, yaklaşık 150 bursiyer Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitim ve araştırma yapma imkanı bulacak.

1989’dan bu yana uygulanan Jean Monnet Bursu, bugüne kadar 3 binden fazla mezun verdi. Bursiyerler, Avrupa’da edindikleri bilgi ve deneyimi Türkiye’ye taşıyarak AB alanındaki uzman kapasitesinin güçlenmesine katkı sundu.

Program mezunları arasında kamu kurumlarında üst düzey yöneticiler, özel sektör liderleri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri yer alıyor.

Kimler başvurabilir?

Jean Monnet Bursu’na şu gruplar başvurabiliyor:

Kamu çalışanları

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapanlar

Üniversitelerin akademik ve idari personeli

Lisans son sınıf öğrencileri

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Burs, AB üyesi ülkelerde en az 3, en fazla 12 ay süresince lisansüstü eğitim veya araştırma imkanı sağlıyor.

Kapsamına dahil olan giderler:

Öğrenim ücretleri

Aylık yaşam giderleri

Vize ve seyahat masrafları

Eğitim materyalleri ödenekleri

Adayların çalışmalarını AB müktesebatının 32 başlığında politika temelli konulara yoğunlaştırmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihi belli oldu

Son başvuru tarihi 4 Kasım 2025.

Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için Jean Monnet Burs Programı resmi sitesi ziyaret edilebilir.