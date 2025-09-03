Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda büyük bir kriz patlak verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada ara kararını açıkladı. Karara göre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme, Çelik ve yönetiminin yerine Gürsel Tekin başkanlığında 5 kişilik Geçici Kurul atadı. Bu karar, parti içinde büyük yankı uyandırırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında hareketli dakikalar yaşandı.

Özgür Çelik: “Görevimizin Başındayız”

Görevden alınmasının ardından destekçileriyle birlikte il binasında toplanan Özgür Çelik, basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binamızdayız. Görevimizin başındayız. Dün geceden itibaren buradaydık. Genel Başkanımız Özgür Özel bugün saat 12.00’de bizleri ziyaret ederek dayanışmasını gösterdi. İstanbul Barosu ve yönetim kurulu da bizlere destek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile DEM Parti İstanbul İl eş başkanları, milletvekilleri ve yöneticileri bizlerle bir araya geldi. Bu dayanışma ziyaretleri bizleri güçlendirdi, kendilerine teşekkür ediyorum.”

Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu Bina Önünde

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek partililerle bir araya geldi. Özel’e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve çok sayıda partili eşlik etti. Özel’in ziyaretinin ardından bina önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DEM Parti’den Destek Mesajı

Çelik’in ardından açıklama yapan DEM Parti İstanbul Eş Başkanı Vedat Çınar Altan, CHP İstanbul İl Yönetimi’ne destek olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Buraya, Özgür Çelik’in şahsında İstanbul İl Yönetimi’ne dayanışmamızı göstermek için geldik. Bu süreçte demokrasi ve halk iradesi için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Gözler Sürecin Devamında

Mahkemenin atadığı kayyum heyetinin önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerginlik sürüyor. Parti içinden gelen bilgilere göre, kararın siyasi sonuçlarının ulusal kurultaya da yansıyabileceği konuşuluyor.

CHP İstanbul örgütünde başlayan bu kriz, parti içi dengeleri yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.