Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Kardeniz Kılıç, İzmir’de düzenlenen görkemli bir törenle Mahir Bektaş ile dünyaevine girdi. Ancak düğünün ardından ortaya çıkan çarpıcı bir iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

DÜĞÜNE AİLE BİREYLERİ KATILMADI

İddialara göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikâh masasına oturdu. Bu durumun aile içinde büyük bir gerginliğe yol açtığı ve bu nedenle yakın akrabaların düğüne katılmadığı ileri sürüldü. Gazeteci Bilal Özcan, olayı gündeme taşıyarak sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

HOLLANDA’DA ROMANTİK TEKLİF, YÜZÜ GİZLİ FOTOĞRAFLAR

Kardeniz Kılıç, geçtiğimiz şubat ayında Hollanda’da aldığı romantik evlilik teklifiyle takipçilerini heyecanlandırmıştı. O anları Instagram hesabından paylaşan Kılıç, müstakbel eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni almış ve gündem olmuştu.

NİKÂH MASASINA OTURDU, İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

İzmir’de gerçekleşen düğünde Kılıç, iki farklı gelinlik tercih etti. Törende yakın dostu ve Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı. Kalaycıoğlu, törenden bir kare paylaşarak, “Ağlayacağım” notuyla arkadaşına desteğini gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Düğün sonrası ortaya çıkan “kuzeninin eski eşiyle evlendi” iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Kılıç’a destek verirken, bazıları ise duruma tepki gösterdi. Olay kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Henüz Kardeniz Kılıç cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, gözler ünlü fenomenin bu iddialara nasıl yanıt vereceğine çevrildi.