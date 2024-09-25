CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili davada, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 22 sanığın yargı süreci başladı. Duruşma, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşmadaki gelişmeler

Duruşmada, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirterek mazeret sundu. Diğer sanıklar arasında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da yer aldı.

Savcı, duruşmanın durma talebinin reddedilmesini ve eksik hususların giderilmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazarak 2019 yılı denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek için talepte bulunma kararı aldı.

Sanıkların savunmaları

Duruşmada söz alan sanık Melih Morsünbül, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Yasa dışı faaliyetle elde edilen bir görüntü üzerinden 6 ay boyunca hedef gösterildim. Bağışta da bulunmadım” dedi.

Sanıklardan Onur Öksel ise, "Parti adına para toplamadım, o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım" diyerek, yapılan işlemlerin yasal olmadığını savundu. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını yineleyerek kendilerini savundular.

Mahkemeden ara karar

Mahkeme, sanık Serkan Çebi'nin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, CHP’nin 2019 yılında başlattığı 'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyası çerçevesinde kanuna aykırı bağış toplandığı ve bu bağışların yasal sürece uygun olarak belgelenmediği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.