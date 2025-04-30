Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan gençlerin duruşması için İzmir Adliyesi'ndeydi. Aslanoğlu, tutuklu gençlerin aileleriyle görüşerek dayanışma mesajı verdi.

CHP İzmir Adliye'de gençlerle buluştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için İzmir'de tutuklanan gençlerin davası bugün İzmir Adliyesi’nde görüldü. Davaya katılan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, duruşma öncesi gençlerin aileleriyle bir araya geldi.

Aslanoğlu, gençlerin anayasal haklarını kullandığını belirterek, “Gençlerin ve ailelerinin sürecin başından beri olduğu gibi, her bir genç özgürlüğüne kavuşuncaya kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

“Gençler suç değil, adalet istiyor”

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın hukuk birimi de süreci yakından izliyor. CHP İl Başkan Yardımcıları Ahmet Doğukan Gül, İsmet Basmacı, Haydar Göktepe ve partili avukatlar, tutuklu gençlerin davasında adliyede hazır bulundu.

Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Annelerin gözünden süzülen yaş, bu büyük adaletsizliğin sessiz tanığıdır. Gençlerimizin yeri zindanlar değil; okul sıraları, özgür yarınlardır!

Gençler susturulamaz.

Gençlik suç değildir.

Gençler tutsak edilemez!

Tutuklu gençlerimizin duruşması öncesi aileleriyle birlikte adliyedeydik. Partimizin hukukçularıyla birlikte süreci en başından beri yakından, hassasiyetle ve kararlılıkla takip ediyoruz. Son gencimizi de özgürlüğüne kavuşturana kadar bu mücadele sürecek.

İzmir İl Örgütü olarak ailelerin yanındayız; adalet yerini bulana kadar buradayız!”