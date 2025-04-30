Gediz Elektrik, İzmir'in 14 ilçesinde 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Urla, Gaziemir ve Bornova öne çıkıyor

Gediz Elektrik, İzmir'in 14 ilçesinde 30 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacağı belirtilirken, özellikle Urla, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Kesinti yapılacak ilçeler ve saat aralıkları Gediz Elektrik tarafından detaylı şekilde paylaşıldı.

Elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak?

Gediz Elektrik'in açıklamasına göre 30 Nisan 2025 Çarşamba günü şu ilçelerde elektrik kesintileri planlandı:

Dikili'de elektrik kesintisi

Saat: 10:00 - 14:00

Mahalle/Site: Çandarlı (BİMEYKO Sitesi), Denizköy (Esyer Sitesi)

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Menemen'de elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 15:00

Mahalle: Yayla (Yayla Ova Küme Evleri)

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Urla'da elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 12:30

Mahalle: Rüstem, Özbek, Torasan

Saat: 13:00 - 15:00

Mahalle: Akkum

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 17:00 1 Mayıs 2025 Perşembe İzmir hava durumu: İşçi Bayramı'nda İzmir'de hava nasıl olacak?

Mahalle: Hacıhasan

Saat: 10:00 - 16:00

Mahalle: Şirinköy

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Buca'da elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 17:00

Mahalle: Akıncılar (birçok sokak)

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Bayraklı'da elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 12:00

Mahalle: Org. Nafiz Gürman

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Karabağlar'da elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 15:00

Mahalle: Limontepe, Umut, Ali Fuat Cebesoy, Sevgi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Bornova'da elektrik kesintisi

Saat: 18:00 - 20:00

Mahalle: Yeşilçam, Kavaklıdere, Kemalpaşa, Naldöken

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Gaziemir'de elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 15:00

Mahalle: Hürriyet, Fatih, Menderes

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Konak'ta elektrik kesintisi

Saat: Belirtilmedi

Mahalle: Bilgi paylaşımı henüz tamamlanmadı

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım

Elektrik kesintileri neden yapılıyor?

Gediz Elektrik yetkilileri, kesintilerin altyapı yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlandığını belirtti. Bu kesintilerle birlikte daha sağlıklı ve kesintisiz enerji arzı sağlanması hedefleniyor. Planlamaya göre çalışmalar sırasında enerji verilemeyecek alanlar önceden duyurularak vatandaşların önlem alması istendi.

Vatandaşlara uyarı: Planlamanızı yapın

Elektrik kesintilerinden etkilenebilecek olan vatandaşların, özellikle elektronik cihazları koruma altına almaları ve elektrikle çalışan işlerini önceden planlamaları öneriliyor. Gediz Elektrik'in resmi internet sitesinden güncel duyurular takip edilebiliyor.