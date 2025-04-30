Gediz Elektrik, İzmir'in 14 ilçesinde 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Urla, Gaziemir ve Bornova öne çıkıyor
Gediz Elektrik, İzmir'in 14 ilçesinde 30 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacağı belirtilirken, özellikle Urla, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Kesinti yapılacak ilçeler ve saat aralıkları Gediz Elektrik tarafından detaylı şekilde paylaşıldı.
Elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak?
Gediz Elektrik'in açıklamasına göre 30 Nisan 2025 Çarşamba günü şu ilçelerde elektrik kesintileri planlandı:
Dikili'de elektrik kesintisi
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Saat: 10:00 - 14:00
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Mahalle/Site: Çandarlı (BİMEYKO Sitesi), Denizköy (Esyer Sitesi)
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Menemen'de elektrik kesintisi
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Saat: 09:00 - 15:00
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Mahalle: Yayla (Yayla Ova Küme Evleri)
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Urla'da elektrik kesintisi
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Saat: 09:00 - 12:30
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Mahalle: Rüstem, Özbek, Torasan
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Saat: 13:00 - 15:00
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Mahalle: Akkum
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Ödemiş'te elektrik kesintisi
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Saat: 09:00 - 17:00
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Mahalle: Hacıhasan
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Saat: 10:00 - 16:00
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Mahalle: Şirinköy
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Buca'da elektrik kesintisi
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Saat: 09:00 - 17:00
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Mahalle: Akıncılar (birçok sokak)
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Bayraklı'da elektrik kesintisi
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Saat: 09:00 - 12:00
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Mahalle: Org. Nafiz Gürman
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Karabağlar'da elektrik kesintisi
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Saat: 09:00 - 15:00
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Mahalle: Limontepe, Umut, Ali Fuat Cebesoy, Sevgi
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Bornova'da elektrik kesintisi
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Saat: 18:00 - 20:00
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Mahalle: Yeşilçam, Kavaklıdere, Kemalpaşa, Naldöken
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Gaziemir'de elektrik kesintisi
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Saat: 09:00 - 15:00
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Mahalle: Hürriyet, Fatih, Menderes
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Konak'ta elektrik kesintisi
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Saat: Belirtilmedi
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Mahalle: Bilgi paylaşımı henüz tamamlanmadı
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Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım
Elektrik kesintileri neden yapılıyor?
Gediz Elektrik yetkilileri, kesintilerin altyapı yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlandığını belirtti. Bu kesintilerle birlikte daha sağlıklı ve kesintisiz enerji arzı sağlanması hedefleniyor. Planlamaya göre çalışmalar sırasında enerji verilemeyecek alanlar önceden duyurularak vatandaşların önlem alması istendi.
Vatandaşlara uyarı: Planlamanızı yapın
Elektrik kesintilerinden etkilenebilecek olan vatandaşların, özellikle elektronik cihazları koruma altına almaları ve elektrikle çalışan işlerini önceden planlamaları öneriliyor. Gediz Elektrik'in resmi internet sitesinden güncel duyurular takip edilebiliyor.