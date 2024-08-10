Sosyal medya platformu Instagram, 9 günlük erişim engelinin sonunda bugün itibarı ile tekrar açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, instagram'ın açıldığını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

"Instagram vergisi mi alacaksınız"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise erişim engelinin maliyetinin 18 milyar TL olduğunu söyledi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, " 9 günlük Instagram yasağının Türkiye'ye maliyeti 18 milyar TL. Oluşturduğunuz zararı gidermek için “ınstagram vergisi” mi alacaksınız? Yoksa yine doğalgaza zam mı yapacaksınız ? Yönetmiyorsunuz! Küfe size ağır geliyor!" açıklamasında bulundu.

9 günlük Instagram yasağının Türkiye'ye maliyeti 18 milyar TL.



Oluşturduğunuz zararı gidermek için “ınstagram vergisi” mi alacaksınız? Yoksa yine doğalgaza zam mı yapacaksınız ?



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