Sosyal medya platformu Instagram, 9 günlük erişim engelinin sonunda bugün itibarı ile tekrar açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, instagram'ın açıldığını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
"Instagram vergisi mi alacaksınız"
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise erişim engelinin maliyetinin 18 milyar TL olduğunu söyledi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, " 9 günlük Instagram yasağının Türkiye'ye maliyeti 18 milyar TL. Oluşturduğunuz zararı gidermek için “ınstagram vergisi” mi alacaksınız? Yoksa yine doğalgaza zam mı yapacaksınız ? Yönetmiyorsunuz! Küfe size ağır geliyor!" açıklamasında bulundu.
9 günlük Instagram yasağının Türkiye'ye maliyeti 18 milyar TL.August 10, 2024
Oluşturduğunuz zararı gidermek için “ınstagram vergisi” mi alacaksınız? Yoksa yine doğalgaza zam mı yapacaksınız ?
Yönetmiyorsunuz! Küfe size ağır geliyor!