CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Çağatay Güç, il yönetim kurulunda görev dağılımını tamamladıktan sonra ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi.

Çağatay Güç, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Görüşmede İzmir örgütünün hedefleri ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı.

İl Başkanı Güç, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye’nin birinci partisinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret ettik. CHP İzmir örgütü olarak hedeflerimizi ve önümüzdeki dönemin yol haritasını değerlendirdik. Cumhuriyetimizin 102. yılına bir gün kala, Genel Başkanımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği kent olan Cumhuriyetin doğduğu şehir İzmir’e selamlarını iletiyoruz. CHP İzmir İl Örgütü olarak, Cumhuriyetin, halkın ve umudun partisi olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

İzmir, Cumhuriyet’in ilanından önce de önemli siyasi hareketlerin merkezi olmuştu. CHP’nin İzmir’deki güçlü örgüt yapısı, şehrin tarihsel önemi ile birleşerek partinin planlarını şekillendiriyor.