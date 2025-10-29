Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Türk hakemler hakkındaki bahis skandalını açıklamasının ardından Avrupa basını konuyu geniş yer ayırarak manşetlerine taşıdı.

Türk hakemliğindeki bahis skandalı Avrupa gündeminde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Türk hakemleri kapsayan bahis skandalını kamuoyuna duyurmasının ardından, Avrupa basınında geniş yankı oluştu.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarında, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı ifade edilmişti.

Skandalın ardından Avrupa’daki önde gelen spor medyaları haberi manşetlerine taşıdı.

Avrupa basınından dikkat çeken başlıklar

Fransız Foot Mercato, “Yolsuzluk, yasaklı bahis, 371 hakem tespit edildi: Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya” başlığını kullandı.

Bir diğer Fransız gazetesi L'Équipe, “Türkiye’de yeni bir skandal: Yüzlerce hakem yasağa rağmen maçlara bahis oynamakla suçlanıyor” ifadesiyle konuyu duyurdu.

Almanya’dan Bild, “Türkiye’de büyük hakem skandalı! Yüzlerce hakem maçlara bahis oynuyor” manşetiyle haberi okurlarına sundu ve Hacıosmanoğlu’nun, “Bugün Türk futbolu için bir dönüm noktası olacak” sözlerini öne çıkardı.

Alman Kicker dergisi ise, “Türk futbolu bir bahis skandalı tehdidi altında: Ulusal Futbol Federasyonu’na göre profesyonel liglerde yüzlerce hakem maçlara bahis oynadı.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’den Sky Sports, “Türk bahis skandalında 150’den fazla hakem hakkında soruşturma açıldı” başlığıyla haberi yayımladı.

İspanya’dan Mundo Deportivo, “TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu duyurdu” diyerek detayları paylaştı.

İtalya’dan La Gazzetta dello Sport, “Türkiye’de mega hakem skandalı patlak verdi: 371 kişinin bahis şirketlerinde açık hesabı var” manşetini attı.

Corriere dello Sport ise, “Türkiye’de bahis skandalı: 150’den fazla hakem hakkında soruşturma var” ifadelerine yer verdi.

Portekiz’den Record gazetesi de, “Türkiye’de skandal: Federasyon, 300’den fazla hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı” şeklinde olayı aktardı.

“Türk futbolu için dönüm noktası olacak”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasında, “Bugün Türk futbolu için bir dönüm noktası olacak. Bu temizlik sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadeleri dikkat çekti.

Hacıosmanoğlu, TFF olarak hem iç denetim mekanizmalarını güçlendireceklerini hem de disiplin süreçlerini şeffaf şekilde yöneteceklerini belirtti.