HABER EKSPRES- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Belediye Meclisi'nde AK Partili bir meclis üyesinin CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan’a yönelik küfürlü saldırısına karşı, 21 Nisan Pazartesi günü İzmir Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. Açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunulacak.

CHP İzmir'den AK Partili meclis üyesine tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan olayda, AK Partili bir meclis üyesinin, CHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Yağmur Özkan'a yönelik sözlü saldırıda bulunduğu bildirildi. Olayın ardından CHP İzmir harekete geçti.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın kabul edilemez olduğu vurgulandı. İzmir Adliyesi'nde yapılacak basın açıklamasının ardından adli süreç başlatılacağı belirtildi.

Basın açıklaması 21 Nisan Pazartesi günü yapılacak

CHP İzmir İl Başkanlığı, 21 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'te İzmir Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yapacak. Açıklamaya CHP'li meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşların da katılması bekleniyor.

Basın açıklamasının ardından, saldırıya uğrayan Meclis Üyesi Yağmur Özkan adına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.