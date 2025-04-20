İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında 2008 yılında tutuklanan Ahmet Tekin Baykal, cezaevi koşullarında tedavi edilemeyecek seviyeye gelen sağlık sorunları nedeniyle üç aylık süreyle tahliye edildi. Baykal’a ileri evre KOAH ve lenfoma teşhisi konulduğu açıklandı.

Cezaevinde tedavi mümkün olmadı

Baykal’a ait sağlık raporlarında, cezaevi ortamında tedavisinin sürdürülmesinin tıbben mümkün olmadığı bildirildi. Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesi doğrultusunda Baykal'ın cezaevindeki kalışına ara verilerek, tedavi sürecinin dışarıda devam etmesi kararlaştırıldı.

Baykal'dan ilk açıklama: “Devletin şefkatini gördüm”

Tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Tekin Baykal, “Değerli dostlarım; 17 yıldır aralıksız tutukluluğum esnasında, cezaevinde baş gösteren bir takım rahatsızlıklarım olmuştur. Ancak son zamanlarda aniden gelişen lenfoma ve ağır KOAH teşhisleri sebebiyle cezaevi şartlarında kalmam mümkün olmamış, uzun süreli hastane tedavi sürecimiz başlamıştır. Bu süreç doğrultusunda Türk devletinin feraseti ve adalet terazisinin hakkaniyetiyle, tedavimin daha uygun şartlarda sürdürülebilmesi adına tarafıma 3 aylık tehir, devletimizin kudretli ve merhametli eliyle, açık bir kararlılıkla verilmiştir" dedi.

Baykal, bu sürecin yalnızca bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda devletin vatandaşını her şartta gözeten yapısının bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu imkan, Türk Devleti’nin büyüklüğünün, insanına olan bağlılığının ve adaletiyle birlikte şefkatini bir arada taşıyan yapısının açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.