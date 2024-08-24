Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, orman yangınlarının önlenmesine ve farkındalık yaratılmasına yönelik örnek bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, İzmir’in çeşitli ilçelerinde sürücülere dağıtılan araç kokularının üzerinde, yangınlara dikkat çekici mesajlar yer aldı.

Araç kokularıyla farkındalık yaratma

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun liderliğinde gerçekleştirilen bu çalışma, Fevzipaşa Caddesi'nde il başkan yardımcıları ve CHP Konak ilçe örgütü tarafından yürütüldü. Araç kokuları, üzerinde şu mesajla birlikte dağıtıldı: "Bir Kıvılcım Yeter Kapkara Bir Yolculuk İçin, Ormanlarını Koruyun Geleceğini Yakmayın."

Aslanoğlu'nun açıklamaları:

"Bir tek vatandaşımızın bu konudaki farkındalığını artırırsak, bir tek ağacın bile kurtulmasına öncülük edebilirsek ne mutlu bize. Orman vatan demek, gelecek demek. CHP olarak geleceğimize sahip çıkıyoruz," dedi.

"Yaşadığımız orman yangınlarının, kaybettiğimiz ağaçlarımızın acısını hala yaşıyoruz. Daha acı olanda bu yangınların çoğunun insan kaynaklı ihmallerden çıkıyor olması. CHP olarak vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak ve daha dikkatli davranmalarını sağlamak için bu çalışmayı gerçekleştirdik."

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Menderes, Bayındır, Tire ve Urla ilçelerinin ana caddelerinde dağıtılan araç kokuları, sürücüler ve vatandaşlar tarafından beğenildi ve teşekkürlerle karşılandı.