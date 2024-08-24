Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akdeniz meyve sineği popülasyonundaki artışı tespit etti. Meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açan sineğe karşı önlemler alınıyor.

Sineğin popülasyonundaki artış uyarısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Erzincan'daki meyve bahçelerinde Akdeniz meyve sineğinin popülasyonunda belirgin bir artış gözlemledi. Bu zararlının ürün kaybına yol açabileceği belirtildi.

Önlemler ve bilgilendirme çalışmaları

Ekipler, meyve üreticilerini sosyal medya ve SMS yoluyla bilgilendiriyor. İl Müdürü Murat Şahin, meyve bahçelerinde gerekli önlemler alınmasını ve feromon tuzakları ile erken uyarı sistemlerinin kullanılmasını önerdi.

Kültürel ve kimyasal mücadele önerileri

Şahin, meyve bahçelerindeki dökülen meyvelerin toplanarak gömülmesi, hasat sonrası meyve bırakılmaması ve karışık dikim yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleri konusunda üreticilere uyarılarda bulunuldu.