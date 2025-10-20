Cumhuriyet Halk Partisi, ülke genelinde yaşanan hukuksuzlukları ve ekonomik sorunları eleştirdi. Partinin açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu, yargı uygulamaları ve artan yoksulluk öne çıkarıldı. CHP, vatandaşların adil yargılanma hakkının korunmasını ve ekonomik çöküşün durdurulmasını talep etti.

CHP, ekonomideki çöküşü ve yoksulluğun artışını eleştirdi. Asgari ücret, emekli maaşı ve gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi. Tekstil sektörü örneği ile ekonomik buhranın işçi ve esnaf üzerindeki etkisi paylaşıldı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında 300 tekstil firması konkordato ilan etti. Artan maliyetler ve yanlış ekonomi politikaları, sektörde iş kaybına yol açtı.

CHP, gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesini ve Tayfun Kahraman’ın tutukluluğunu gündeme taşıdı. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuzey Kıbrıs’taki seçim sonuçlarını değerlendirerek, Tufan Erhürman’ın zaferini meşru ve demokratik olarak nitelendirdi. CHP, Kıbrıs ile ilişkilerin eşitlikçi ve kardeşlik temelli sürdürülmesi gerektiğini belirtti.