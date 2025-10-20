İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir caminin avlusunda terk edilmiş halde bir bebek bulundu. Erkek olduğu belirlenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay bugün saat 11.40 sıralarında Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Cami avlusundaki bir banktan gelen ağlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği yöne yöneldi. Bankın üzerinde terk edilmiş bir bebekle karşılaşan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bebeğin erkek olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Buca Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeği cami avlusuna bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.