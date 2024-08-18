Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sokak röportajında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. için sert bir açıklamada bulundu. Kılıç, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, Dilruba Y.’nin derhal serbest bırakılması gerektiğini savundu.

“Dilruba’yı Unuttuk Sanmayın”

Sevda Erdan Kılıç, Dilruba Y.’nin tutuklanmasının kişisel görüşlerinden ziyade, topluma gözdağı vermek amacıyla yapıldığını öne sürdü. Kılıç, “Dilruba’yı unuttuk sanmayın. Dilruba’nın tutuklanması, toplumun geniş bir kesimine gözdağı vermek için hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Savcı değişiklikleri ile tutuklama süreci hızlandırıldı ve Saray'ın sözünden çıkmayacak bir savcı arandığı izlenimini ediniyoruz” dedi.

Kılıç, Dilruba Y.’nin tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılık taşıdığını belirtti. “Üzerine atılı suç tutuklamayı gerektirecek bir suç değil. Kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok. Bu durumda hukukun evrensel kurallarına göre tutuklama yetersiz ve anayasa ile insan haklarına aykırıdır” dedi.

Toplumsal özgürlük

Sevda Erdan Kılıç, “Bugün Dilruba gerçekleri yüzünüze vurur, yarın bir başkası. Bu ülkede özgürlüğünden vazgeçmeyecek milyonlarız. Korku duvarları yıkılalı çok oldu. Kimse sizden ve sizin kural tanımaz adalet sisteminizden korkmuyor” şeklinde konuştu. Kılıç, halkın korku duvarlarını aşarak adalet talebini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.