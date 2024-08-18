İki kişi, derenin sığ sularında gördükleri balığı daha derin bir suya salmak için metrelerce kovaladı. Bu anları cep telefonuyla kaydeden bir başka kişi ise gülme krizine girdi.

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Olay, su seviyesi az olan Çark Deresi'nde başladı. Derede balığın zorlandığını fark eden iki kişi, onu yakalayıp daha derin bir suya bırakmak için harekete geçti. Ancak balık, sığ suda kaçmaya çalışınca, insanlar da onu yakalamak için derede koşuşturmaya başladı. Kovalamaca, balığın nihayet yakalanıp güvenli bir yere salınmasıyla son buldu.

Bu esnada, olayları kayda alan kişinin kahkahaları adeta sahneyi tamamladı. Görüntülerde, iki kişinin balığı yakalamak için çaba sarf ettiği, balığın kaçmaya çalışması ve kahkahaların eşliğinde bu kovalamacanın nasıl sonlandığı net bir şekilde görüldü. İzleyenleri gülümseten bu anlar, sosyal medyada da hızla yayılarak büyük ilgi topladı.

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Editör: Sezin Türkyılmaz