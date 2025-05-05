CHP İzmir İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yönelik fiziki saldırıyı kınamak için 5 Mayıs'ta Alsancak'ta buluşma çağrısı yaptı. "Bir adım geri atmıyoruz" mesajı verildi.

CHP İzmir Örgütü'nden Özgür Özel'e tepki geldi: "Susmuyoruz!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreni çıkışında fiziki saldırıya uğramasının yankıları sürüyor. CHP İzmir İl Başkanlığı, yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla 5 Mayıs Pazartesi günü sahaya çıkacak.

CHP lideri Özgür Özel yumruklu saldırıya uğramıştı

Özgür Özel, 4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katıldıktan sonra bina çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli şahsın fiziki saldırısına uğradı. Olay sonrası emniyet güçleri saldırganı gözaltına aldı.

Yaşanan saldırı birçok siyasi isim, kurum ve vatandaş tarafından kınandı. CHP teşkilatları, saldırıya karşı "demokrasiye saldırı" vurgusuyla tepki göstermeye devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanlığı sokağa iniyor

CHP İzmir İl Örgütü, saldırıya karşı bugün saat 13.00'te, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. Etkinliğe partililer ve yurttaşlar davet edildi.

İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Korkmuyoruz! Susmuyoruz! Bir adım geri atmıyoruz! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınamak için buluşuyoruz!"

Tarih 5 Mayıs Pazartesi Saat 13.00 Konum Türkan Saylan Kültür Merkezi önü Adres Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak