Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç görevinden alındı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP’nin yedinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret içerikli sözler söylediği öne sürülen Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç’ın görevine son verdi.

Kıraç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu’na yönelik “HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Allah belanızı versin” ifadesini kullandığı, “Hayatımda ilk defa AK Parti'ye oy vereceğim. Yapacak bir şey yok birader. Bu o.ç yüzünden”, “Sorma kardeşim canımız çok yanıyor. Bu sefer kendi partimize oy vermeyeceğiz. Lanet olsun bunlara” gibi mesajlar yazdığı ortaya çıkmıştı.

Belediye başkan yardımcılığı görevinden alınan Kıraç’ın, CHP İzmir İl Başkanlığının açtığı disiplin soruşturması sonucu partiden ihraç edildiği öğrenildi.