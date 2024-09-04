Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Abdullah Kayapınar, para halterde erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı.

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen final müsabakasında Abdullah, ilk hakkında 172 kilo, ikinci hakkında 176 kilo ve üçüncü hakkında 180 kilo kaldırdı. Son hakkında denediği 184 kiloyu kaldıramayan Abdullah, ikinci olarak gümüş madalyayı elde etti.

🥈GÜMÜŞ MADALYA ABDULLAH KAYAPINAR'IN!🥈



🏋️‍♂️Para halter +49 kilo kategorisinde sporcumuz Abdullah Kayapınar, 180 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı!



👏SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ABDULLAH! pic.twitter.com/lnZOseN81a — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2024

Bu başarıyla Abdullah Kayapınar, para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak tarihe geçti. Altın madalyayı 181 kiloyla Ürdün'den Omar Sami Hamedeh Qarada, bronz madalyayı ise 171 kiloyla Vietnam'dan Cong van Ie kazandı.