CHP İzmir, 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting için hazırlıklara başladı. Şenol Aslanoğlu tüm İzmir ve Ege halkına çağrı yaptı.

CHP İzmir'de 19 Mayıs mitingi için hazırlıklara başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmir'de büyük bir miting düzenleyecek. Mitingin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek olarak açıklandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, miting hazırlıkları kapsamında milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla yoğun toplantılar gerçekleştirdi.

Aslanoğlu tüm İzmir ve Ege Bölgesi'ni Gündoğdu Meydanı'na davet etti

Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm İzmir ve Ege halkını 19 Mayıs günü Gündoğdu Meydanı'na davet etti. Aslanoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İzmir İl Başkanlığımızda, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sn. Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcımız Sn. Murat Bakan ve tüm ilçe başkanlarımızla birlikte 19 Mayıs Büyük İzmir Mitingi hazırlıklarını değerlendirdik. Çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. İzmir yine farkını ortaya koyacak! Tüm İzmir'i, tüm Ege'yi 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'na, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük, memlekete demokrasi kazandırmak için davet ediyoruz!"

CHP ülke genelinde miting yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla ülke genelinde mitingler düzenleneceğini duyurmuştu. Bu kapsamda İzmir'deki miting, 19 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantılara CHP Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ile Murat Bakan da katıldı. Toplantılarda mitingin organizasyon detayları ve katılım planlaması görüşüldü.

Gündoğdu Meydanı'ndan demokrasi vurgusu yapılacak!

CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs mitingini, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük, memlekete demokrasi" sloganıyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Mitingin geniş katılımla yapılması için İzmir'in tüm ilçeleri ve Ege Bölgesi genelinden vatandaşların katılımı hedefleniyor.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bugün İzmir İl Başkanlığımızda, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sn. Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcımız Sn. Murat Bakan ve tüm ilçe başkanlarımızla birlikte 19 Mayıs Büyük İzmir Mitingi hazırlıklarını değerlendirdik.<br><br>Çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.… <a href="https://t.co/r7UsDqv9Vv">pic.twitter.com/r7UsDqv9Vv</a></p>— Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) <a href="https://twitter.com/aslanogluchp/status/1915707211247911114?ref_src=twsrc%5Etfw">April 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>