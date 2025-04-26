İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.



Gözaltına alınan isimler arasında; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, iş insanı Cevat Kaya ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanların tam listesi şöyle:

Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili

Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Turgut Tuncay Önbilgin - İBB Eski Genel Sekreteri

Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri

Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri

Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

Murat Selvi - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

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Nurten Uğursoy - İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı

Serap Öbekçi - Etüd ve Proje Daire Başkanı

İhsan Yılmaz - Etüd ve Proje Daire Başkanı

Ali Ayçiçek - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı

Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY

Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY

Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

Yakup Öner - Danışman- İBB Mühendis

Hülya Kırlıkova - Kültür A.Ş. çalışanı

Yeşim Özay - Kültür A.Ş. çalışanı

Oya Özinan - Kültür A.Ş. çalışanı

Mustafa Kemal Özcengiz - Kültür A.Ş. çalışanı

Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. çalışanı

Faik Özberk - Kültür A.Ş. çalışanı

Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Songül Çar - İSPER Uzman

Fikret Şimşek - İş insanı

Yılmaz Şimşek - İş insanı

Dursun Balcıoğlu - İş insanı

Rasim Kaya - İş insanı

Mete Mağden - İş insanı

Meral Çakır - Mali Müşavir

Cevat Kaya - İş insanı

Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı

Çağlar Türkmen - Güvenlik